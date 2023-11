Kolumne apropos Viel mehr als rabimmel, rabumm

Später dann hatte ich das Glück, ein Patenkind zu haben. Zwar ohne eigene Laterne, doch dafür mit ebenso leuchtenden Augen habe ich viele Jahre am Feuer gestanden. Danach folgte eine lange Zeit, in denen die Martinsfeier nicht aus dem Familienplaner wegzudenken war. Was haben wir Laternen gebastelt – im Kindergarten, aber auch zu Hause. Und egal ob Regen oder eisige Kälte, die Teilnahme am Umzug war für mich immer einer der Höhepunkte im Jahr. Daran konnten auch durchnässte Laternen, quengelnde Kinder, schwache Batterien oder auch klebrige Hände nichts ändern. Nun sind die Kinder erwachsen, Enkel noch nicht in Sicht. Seit einigen Jahren ist es still geworden um mich und Sankt Martin. Schade. Ein Besuch in einem Kindergarten diese Woche hat das Feuer in mir neu entfacht. Mit großen Augen erzählten mir die Kinder von der Geschichte des Reiters, der mit seinem Schwert seinen Mantel geteilt hat, damit der Bettler im Schnee nicht mehr frieren muss. Mit einem selbstgemalten Bild, das natürlich den Heiligen Martin zeigt, haben sie mich verabschiedet. Wie habe ich mich gefreut. Am Wochenende ist mein Kalender um einen Termin reicher. Vielleicht machen auch Sie sich auf den Weg, egal ob mit oder ohne Nachwuchs. Ich jedenfalls bin dabei.