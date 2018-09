später lesen Theater im Momentum Die Geschichte von zwei Gebenden Teilen

Twittern







(red) Am Donnerstag, 27. September, um 14.30 Uhr führen die Kinder der Kita Herz Jesu Neunkirchen die Geschichte von den zwei gebenden Brüdern als Tischtheater auf – im Momentum Kirche am Center, Bliespromenade 1, in Neunkirchen.