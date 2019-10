Neunkirchen : Jugendschutz: Kontrolle zeigt wenig Verstöße

Neunkirchen Positiv verlaufen ist eine Gaststättenkontrolle mit Schwerpunkt Jugendschutz. „Vor wenigen Tagen“, schreibt der Kreis in einer Mitteilung, „wurde durch zwei Beamte der Polizeiinspektion Neunkirchen, zwei Vertretern des Ordnungsamts der Kreisstadt Neunkirchen und einem Vertreter des Kreisjugendamts eine Gaststättenkontrolle in der Neunkircher Innenstadt mit dem Schwerpunkt Jugendschutz durchgeführt.“ Die Kontrolle ging von 20 bis 23 Uhr.

In insgesamt 14 Gaststätten und Shisha-Lokalen waren die Kontrolleure. „Erfreulich war, dass nur wenige Minderjährige anzutreffen waren, die gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen haben“, erläutert die Kreisverwaltung. Das Rauchen von Shishas ist auch in diesen Lokalen erst ab 18 Jahren erlaubt. Das Rauchen von Wasserpfeifen ist genauso schädlich wie das Rauchen einer Zigarette. Der Tabak in der Wasserpfeife wird nicht wie bei der Zigarette direkt verbrannt, sondern er wird bei niedrigen Temperaturen verschwelt. Dabei entstehen Gifte wie Acetaldehyd, Acrolein oder Benzol in hohen Konzentrationen.

Es wurden bei der Kontrolle insgesamt vier Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Erwähnenswert sei, so der Kreis weiter, dass diese Kontrollen in Bezug auf den Jugendschutz nicht als Strafinstrumente gegen junge Menschen zu verstehen sind, sondern sich zunächst viel eher an den Erwachsenen richten und diesen auffordern, seine Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und die Eltern und andere Erzieher/innen in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen. In zwei Gaststätten wurden darüber hinaus Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz festgestellt. In einigen Lokalen fehlten die Aushänge der vorgeschriebenen Jugendschutzgesetze. Eine entsprechende Anzeige werde gefertigt.