Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie im Kreis Neunkirchen : Viel Aufwand, aber weniger Gäste

Die Gastronomie hat, wie hier auf dem Neunkircher Stummplatz, wieder die Türen geöffnet. Die Betreiber freuen sich, kämpfen aber mit den Schwierigkeiten, die die Pandemie-Vorschriften mit sich bringen. Foto: Michael Beer

Kreis Neunkirchen Gastronomen im Landkreis Neunkirchen verzeichnen in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung nur mäßige Besucherzahlen. Dafür gibt es mehr Trinkgeld und gute Ideen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Schäfer

„Mehr Aufwand – weniger Gäste“, so das Fazit einer Umfrage unter Gastronomen im Landkreis Neunkirchen, die seit dem 18. Mai ihre Restaurants wieder öffnen dürfen. Kontaktdaten der Besucher müssen registriert, Tische und Stühle vor jeder Nutzung neu desinfiziert und Abstandsregeln eingehalten werden. Allerdings erklärten alle Gastronomen, sie seien froh, dass sie jetzt wieder Besucher bewirten dürften, wenn auch unter anderen Bedingungen.

„Der Besuch war in der ersten Woche sehr verhalten, aber diejenigen, die da waren, haben sich total gefreut, dass sie jetzt wieder zu uns kommen können“, erklärt Tim Johannes vom Hotel-Restaurant Burg Kerpen in Illingen. Nach seiner Einschätzung benötigen die Kunden einfach Zeit, um sich auf die gesetzlichen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzustellen. Beim Betreten des Restaurants und beim Aufstehen vom Tisch, etwa für den Gang auf die Toilette, benötigen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz. Für Kunden, die die Gesichtsmaske zu Hause vergessen haben, stellt Johannes Einwegmasken zur Verfügung. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, mussten im Restaurant etwas 50 Prozent der Sitzplätze weichen. Der Gastronom hofft, dass auch bald wieder größere Gesellschaften möglich sein werden. Normalerweise habe er von Mai bis Oktober an jedem Samstag eine Hochzeitsfeier oder ein anderes großes Familienfest, dieser Umsatz fehle jetzt. Auch denke er, dass viele Kunden erst wieder kommen werden, wenn die Maskenpflicht komplett abgeschafft sei, auch wenn die Besucher an den Tischen selbst ja keinen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.

„Wenn wir sonst an einem Abend 100 Essen ausgeben, sind es nach der Wiederöffnung an guten Tagen nur noch zwischen 20 und 50“, schätzt Olga Johannes, die das Illinger Wirtshaus betreibt. Nach Einschätzung der Wirtin führen die Kontaktbeschränkungen dazu, dass die Leute weniger ins Wirtshaus gehen als vor der Corona-Pandemie. „Ins Wirtshaus geht man ja normalerweise, um Leute zu treffen und sich zu unterhalten, doch wegen der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen ist das nur bedingt möglich, da sich nur Personen aus maximal zwei Haushalten zusammen an einen Tisch setzen dürfen“, unterstreicht die Wirtin. Jahrgangstreffen oder ein Treffen mit einem großen Freundeskreis seien momentan leider noch nicht möglich, was sich negativ auf die Umsatzzahlen auswirke. Auch wenn es sich empfehle, vorab telefonisch einen Tisch zu reservieren, seien spontane Wirthausbesuche nach wie vor möglich.

„Der Betrieb in der ersten Woche war durchwachsen“, findet Daniel Diesinger vom Eschweiler Hof. Viele der Stammgäste seien schon wieder da gewesen, allerdings sei ein deutlicher Rückgang bei der Laufkundschaft zu verzeichnen. In dem großen Biergarten, der normalerweise 320 Gästen Platz bietet, gibt es wegen der Abstandsregeln zur Zeit nur 160 Sitzgelegenheiten. Im Restaurant selbst sank die Zahl der Plätze von 160 auf 60. Besucher müssen im Eingangsbereich warten, bis ihnen ein Tisch zugewiesen wird. „Wie sehr sich die Gäste gefreut haben, wieder zu uns zu kommen, haben wir auch an den Trinkgelder gemerkt, die in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung außerordentlich großzügig ausgefallen sind“, freut sich Diesinger.

„Um die gesetzlich vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen zu können, waren im Restaurant Investitionen im vierstelligen Bereich notwendig“, informiert Prokurist Alexander Hoffmann von Leo’s Kitchen in Elversberg. Aus diesem Grund werde von jedem Gast beim Besuch des Restaurants eine Hygienepauschale von drei Euro erhoben. Allerdings würden Besucher seitdem mit einem Aperitif auf Kosten des Hauses begrüßt, so dass den Gästen letztendlich keine Nachteile entstünden. Die Besucher werden im Eingangsbereich empfangen, dort werden auch die Kontaktdaten aufgenommen. Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsregeln wurden die Sitzplätze in Leo`s Kitchen von normalerweise 80 auf 42 reduziert. „95 Prozent der Besucher zeigen großes Verständnis für die gesetzlich vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln“, schildert Hoffmann seine Beobachtungen. Das gesamte Team von Leo`s Kitchen freue sich jedenfalls sehr, endlich wieder Gastgeber sein zu dürfen.