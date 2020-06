Sprengung des Gasometers in Neunkirchen : Nach zehn Sekunden für immer Geschichte

Der Gasometer inmitten des Neunkircher Eisenwerks, das 1982 stillgelegt wurde. Die Industrieanlagen erstreckten sich über 93 Hektar im Stadtzentrum. Foto: Willi Hiegel

Neunkirchen In Neunkirchen wird mit dem Gasometer ein Wahrzeichen gesprengt – für eine Neuansiedlung, die die Zukunft der Stadt sichern soll.

Plötzlich sieht es aus, als ob der Stahlgigant aus Pappe wäre. Meterhoch sind die Dreiecke und Schlitze, die Schlosser einer Abrissfirma in die mattblaue Außenwand des Gasometers geschnitten haben. Nun erscheint der unverrückbar wirkende Industriebau, 75 Meter hoch, gut 1000 Tonnen schwer, wie eine austauschbare Kulisse. Ganz so einfach lässt sich der Gasometer, dessen Aufschrift „Neunkircher Stahl“ das erste ist, was die meisten Besucher von Neunkirchen sehen, jedoch nicht aus dem Stadtbild entfernen.

An diesem Freitag will die Saarstahl AG den Gasometer sprengen lassen. Nur ein Unwetter könnte das verhindern. Dass die Industrieanlage bis zuletzt noch in Betrieb war, wussten in Neunkirchen nur die wenigsten. Der Gasometer galt als Relikt des Neunkircher Eisenwerks, dessen Hochöfen im Juli 1982 erloschen. Fünf Kilo Sprengstoff, verteilt auf 110 Ladungen, benötigen die Sprengmeister, um den Koloss in die Knie zu zwingen. Nach zehn Sekunden wird der Gasometer für immer Geschichte sein.

Für die einen ist der Gasometer ein Wahrzeichen der Hüttenstadt, andere weinen ihm keine Tränen nach. Das zeigte sich, als die Abrisspläne vor bald einem Jahr publik wurden. Manche würden die 80 000 Kubikmeter des Stahlgiganten am liebsten mit ihren Erinnerungen an ein Neunkirchen füllen, das es nicht mehr gibt. Während das Betrauern des Gasometers für andere nur heiße Luft ist. Berlin hat das Brandenburger Tor, Köln seinen Dom, in Trier fotografieren Touristen die Porta Nigra. Doch was würde die Mehrheit der Bürger in Neunkirchen auf eine Postkarte setzen? Das erscheint unklar.

Während man in der früheren Hüttenstadt nach einer Haltung zum industriellen Erbe sucht, will Neunkirchen seine Zukunft als Einkaufsstadt sichern. Deshalb birgt der Gasometer symbolisch reichlich Zündstoff. Denn dort, wo jetzt noch der Stahlgigant steht, soll demnächst die Tankstelle eines neuen Globus-Marktes eröffnen. Ein Wahrzeichen müsse Zapfsäulen und einer Waschstraße weichen, beklagen die Verteidiger des Gasometers.

Anders als in Völklingen, dessen Eisenhütte die Unesco zum Weltkulturerbe erhob, sind vom Neunkircher Eisenwerk, das sich über 93 Hektar erstreckte, nur Überreste geblieben. Das Alte Hüttenareal im Stadtzentrum ist ein überschaubares Ensemble, zwei Hochöfen, ein Wasserturm, dessen Behälter mit Kinos gefüllt ist. Die Gebläsehalle baute die Stadt für einen Millionenbetrag in eine Eventhalle um. Neunkirchen, mit 48 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Saarlandes, galt als Musterbeispiel eines gelingenden Strukturwandels.

1989 eröffnete auf einem Teil des früheren Hüttengeländes das Saarpark-Center, ein riesiges Einkaufszentrum, das wie ein Spenderherz für eine sterbende Stadt wirkte. Im zweiten Leben wollte Neunkirchen ein Einkaufsparadies sein. Doch durch den Onlinehandel geraten die Innenstädte zunehmend unter Druck. Ende Oktober schließt Karstadt-Kaufhof seine Filiale in Neunkirchen. Am zentralen Stummplatz, benannt nach dem Hüttenbesitzer Carl Ferdinand von Stumm-Halberg, droht ein Leerstand ungekannten Ausmaßes. Umso mehr freut man sich im Rathaus auf Globus. Das Einzelhandelsunternehmen suchte zehn Jahre nach einem Standort.

Der Sozialdemokrat Jörg Aumann war 2019 gerade zum nächsten Oberbürgermeister gewählt worden, er hatte das Amt noch nicht übernommen, als sich das Ende des Gasometers anbahnte. Saarstahl ist noch immer einer der größten Arbeitgeber in Neunkirchen, der neue Globus-Markt eine der wichtigsten Neuansiedlungen der vergangenen Jahre. Aumann würdigte den Gasometer als „Landmarke“, er bedauerte, dass mit der Aufschrift ein „identitätsstiftender Slogan“ verschwinde. Doch: Der Grundstücksverkauf sei eine Angelegenheit zwischen zwei Unternehmen, erklärte er. Einen Ankauf durch die Kommune nannte Aumann „illusorisch“. Heute sagt er: „Mir wird auch etwas fehlen, aber ich muss pragmatisch denken.“

Seit Jahrzehnten tut die Kommunalpolitik in Neunkirchen das, was vernünftig erscheint. Sie riss das Stadtbad ab, einen extravaganten Nachkriegsbau, weil ein Neubau billiger kam. Sie trennte sich von ihrem Krankenhaus, das alle nur das „Städtische“ nannten, als es Millionenverluste einfuhr. Nicht allen in der Stadt gefällt, wie die Kommune mit den Errungenschaften der Vergangenheit umgeht. Als sich das Rathaus nicht für die Rettung des Gasometers einsetzte, übte der Historische Verein harsche Kritik. Die Industrieanlage sei ein „die städtische Identität förderndes Symbol, das keinesfalls dem Kommerz geopfert werden darf“, hieß es in einer Erklärung. „Ich habe mich da so ein bisschen mit der Stadt angelegt“, sagt Otto Goergen, der Vereinschef. Goergen war lange Werkleiter bei Saarstahl in Neunkirchen. Der Ingenieur hat einen Bekannten in Oberhausen, wo ein Gasometer zur Ausstellungshalle wurde. „Die haben was draus gemacht“, sagt Goergen. Er wirft der eigenen Stadt vor, sich nicht um Fördergelder bemüht zu haben. „Man hat dem Kommerz zu viel Spielraum gelassen.“ Wird er sich die Sprengung ansehen? „Das wollte ich eigentlich nicht“, sagt Goergen. „Das geht mir nahe.“

Im Stadtzentrum steht der frühere Hüttenbesitzer Stumm, verstorben 1901, noch immer auf seinem Sockel. Im Rücken des ihm gewidmeten Denkmals sitzt Edwin Oberhauser, 76, aus Illingen auf einer schattigen Bank. Oberhauser war Schlosser, 45 Jahre in derselben Firma, sein Chef war auch Meister auf dem Neunkircher Eisenwerk. Was sagt er zum Gasometer? „Wenn man das alles mitgemacht hat, ist das komisch.“ Aber: „Den Fortschritt hält keiner auf.“ Neben ihm sitzt ein Bekannter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Wenn der Gasometer weg ist, spricht in einem halben Jahr keiner mehr davon“, sagt er und zeigt auf das Stummdenkmal. „Wenn der wegkäme, das wäre schlimmer.“

Die Aufschrift „Neunkircher Stahl“ war für viele Besucher das Erste, was sie von der früheren Hüttenstadt zu sehen bekamen. Foto: Robby Lorenz