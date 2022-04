Polizei Neunkirchen : Gartenmöbel am Tennisplatz in Brand gesetzt

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Furpach Am Abend des Samstag, 2. April, gegen 23.10 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über einen Feuerschein in der Nähe der Tennisplätze in der Sebachstraße in Neunkirchen-Furpach ein, wie die Polizei Neunkirchen mitteilt.

Zwischen den Tennisplätzen und der dortigen Halle konnte festgestellt werden, dass mehrere Klappstühle, Tische und Holzbänke brannten, welche dort zusammengestellt und entzündet wurden. Die Gegenstände wurden hierbei vollständig zerstört, ein Übergreifen des Feuers auf die dortige Halle war jedoch aufgrund der Entfernung zur Halle ausgeschlossen. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bislang keine vor.