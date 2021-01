Ersatzneubau : Der FVN hat noch Fragen zur „neuen Heimat“

Neunkirchen Der FV Neunkirchen wird wegen des Grundschulbaus an der Fernstraße bald ins Wagwiesental umziehen.

Zu einem neuen Clubheim sagt der Vereinschef: „Es muss unser Ziel sein, eine Lösung zu finden, in der sich beide Seiten wiederfinden können.“ Und er führt aus: „Das neue Gebäude soll unsere Heimstätte für die Zukunft sein. Uns wäre es wichtig, Ideen und Wünsche, die wir haben, dort auch umsetzen zu können.“ Planungssicherheit hätte der Verein auch gerne beim Zeitplan. „Wenn die Bagger in der Fernstraße anrollen und wir das Clubheim nicht mehr nutzen können, fänden wir es wünschenswert, wenn das neue Gebäude im Wagwiesental schon steht. Oder wir zumindest wüssten, wann es so weit ist“, sagt Martin. Das sei ein Wunsch, den der ganze Verein hegt. „Alle Menschen, denen unser Club etwas bedeutet, wollen wissen, wie es weitergeht“, sagt der Vorstizende, der darauf hofft, dass die FVN-Teams bis zum Baubeginn der Schule noch auf dem Hartplatz an der Fernstraße trainieren und spielen dürfen. „Das ist schließlich unsere langjährige Heimat.“