Der einzige Saarländer bei der World Rescue Challenge : Dieser Saarländer ist bei der Feuerwehr-WM in Luxemburg dabei

Der Feuerwehrmann Christopher Benkert freut sich auf den internationalen Wettbewerb in Luxemburg. Foto: BeckerBredel

Neunkirchen Christopher Benkert ist der einzige Saarländer in einem Team der Großregion, das an der „Rescue Challenge“-teilnimmt. Was ihn bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft in Luxemburg erwartet: