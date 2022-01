Führung in Neunkirchen : Kulinarisches Neunkirchen mit „saarländischen Tapas“

Führung in Neunkirchen

Das Alte Hüttenareal in Neunkirchen. Foto: Eva Mersdorf

Neunkirchen Am den Samstagen, 5. und 19. Februar, geht es von jeweils 16.30 bis 18 Uhr rund um die lokale Industriekultur und saarländische Spezialitäten, teilt die Tourismus-Zentrale Saarland mit.

Bevor es zum gemeinsamen Schlemmen in Stumm‘s Brauhaus geht, machen die Teilnehmer einen kleinen Exkurs in die frühere Arbeitswelt der Hüttenarbeiter.

Hier geben heute noch Relikte Einblick in die damalige Lebens- und Arbeitswelt. Wenn dann auch noch der Aufstieg auf den Hochofen bewältigt und der tolle Ausblick genossen wurde, haben sich alle ein paar saarländische Spezialitäten verdient, heißt es in der Mitteilung weiter Gegen 18 Uhr endet die Tour wieder in Stumm’s Brauhaus zur Verköstigung der saarländischen Tapas-Spezialitäten wie beispielsweise Mini-Gefüllte, Dibbelabbes und Lyonerpfanne oder auch der vegetarischen Varianten.