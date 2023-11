Friseure mit Herz Friseure mit Herz im Momentum und an der Berufsschule

Neunkirchen · „Ich möchte andere Menschen glücklich machen“ steht auf einem der vielen roten Herzen, die in diesen Wochen das Schaufenster des Begegnungcafé Momentum auf der Bliespromenade schmücken. Dekoriert haben es die Schüler der Friseurausbildungsklasse am TGSBBZ in Neunkirchen.

29.11.2023 , 10:17 Uhr

Die Schüler der Friseurklasse vor dem Momentum Foto: Jennifer Schmitt