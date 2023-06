Alex-Deutsch-Schule Wellesweiler Starke Symbole gegen Krieg und Alltagskonflikte

Ansonsten begeisterte das diesjährige Friedensfest, dem auch der neue Schulelternsprecher Christian Jochem und die frühere, noch immer engagierte Lehrerin Ursula Michels beiwohnten, mit vielen weiteren Programmpunkten. So zunächst mit der feierlichen Entzündung zweier Friedenskerzen und einem zünftigen Rap von Musiker und Religionsfachleiter Jan Grüntjes. Dabei gelang es, die Gesamtheit der Schüler und Schülerinnen durch Mitsingen und rhythmisches Mitklatschen ebenso einzubeziehen wie bei der Intonierung des Erfolgssongs ‚‘We are the world`` durch eine gemischte Lehrer-Schüler-Combo unter Leitung von Musikfachleiter Hans-Jürgen Geiger. Friedensbotschaften in insgesamt zwölf Sprachen wurden durch Jugendliche aus den jeweiligen Herkunftsländern entrichtet, während eine Schweigeminute all den vielen Menschen galt, die im Zuge ihrer Friedensbemühungen den Tod fanden.