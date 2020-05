Zusammen in ein abstinentes Leben

Kreis Neunkirchen Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Neunkirchen e.V. bietet Beratung und Begleitung an.

Um Menschen, die von einer Sucht betroffen sind, auf dem Weg zu einer Abstinenz zu unterstützen, engagiert sich der Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Neunkirchen. „In der Gruppe finden auch betroffene Angehörige Rat und Hilfe“, informieren Vorsitzender Ewald Kolling und Schriftführer Manfred Abriß im Pressegespräch. Ehrenamtlich tätige Mitarbeiter, die selbst von einer Suchterkrankung betroffen sind und den Weg in ein abstinentes Leben geschafft haben, möchten mit ihren Erfahrungen anderen Betroffenen Mut machen und einen Umdenkungsprozess in Gang setzen. Im Sinne der Freundeskreise funktioniere eine Gruppe, wenn die Mitglieder bereit seien, ihre Erfahrungen einzubringen, sich gegenseitig ausreden zu lassen, einander zuzuhören und über die Inhalte des Gruppengesprächs nach außen zu schweigen.

„Die Gemeinschaft und das Gefühl, nicht allein zu sein, helfen vielen Suchtkranken, abstinent zu bleiben“, schildert Abriß seine Beobachtungen. Vom Erstkontakt bis zur Nachsorge sei der Freundeskreisalltag geprägt von persönlichen Beziehungen, Motivationsarbeit und gemeinsam gestalteten Gruppenabenden. „80 Prozent der suchtkranken Menschen, die sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, erreichen eine dauerhaft abstinente Lebensweise“, heißt es im Flyer der Gruppe. Den Entschluss zur Suchtmittelabstinenz treffe jedes Freundeskreismitglied eigenverantwortlich. Die Gruppe begleite den Prozess zur Entscheidungsfindung als solidarische Gemeinschaft und unterstütze in Krisensituationen. Freundeskreise arbeiten im Behandlungsverbund der Suchtkrankenhilfe partnerschaftlich mit anderen Institutionen zusammen. Die Neunkircher Selbsthilfegruppe ist dem Landes- und dem Bundesverband der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe angeschlossen.

Die Neunkircher Gruppe, die 2019 neu gegründet wurde, besteht derzeit aus sieben festen Mitgliedern. „Neue Besucher sind in unserer Selbsthilfegruppe stets willkommen“, erklären Kolling und Abriß übereinstimmend und verweisen auf die Zahlen im Flyer des Freundeskreises für Suchtkrankenhilfe Neunkirchen, nach denen es in Deutschland 1,3 Millionen Alkoholkranke, zwei Millionen Menschen mit missbräuchlichem Alkoholkonsum, 1,4 Millionen Medikamentenabhängige und drei Millionen Konsumenten illegaler Drogen gibt. Die Selbsthilfegruppe ist für alle Suchtformen offen. Da eine Sucht nach den Erfahrungen der ehrenamtlichen Helfer des Freundeskreises Auswirkungen auf das Familiensystem hat, sei sie als Familienkrankheit zu betrachten. Aus diesem Grund erhielten auch Angehörige in der Gruppe den Raum, den sie zur Bewältigung ihrer Probleme benötigten.