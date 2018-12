„Schön, dass Sie sich trotz der Wärme draußen entschieden haben, in die kalte Kirche zu kommen“, begrüßt Oswald Jenni strahlend die Helfer. Der Mann hat Humor. Als Diakon braucht man den wahrscheinlich auch, Humor und ein dickes Fell. Sonst würde man vielleicht verzweifeln ob der Tatsache, dass es dieses Jahr in Neunkirchen wieder 240 notleidende Menschen geben wird, für die Weihnachten mit einem prall gefüllten Beutel, auf dem „Katholisch in Neunkirchen“ gedruckt ist, steht oder fällt.

Gepackt wurden diese am Freitag von knapp 30 Helfern traditionell in der einstigen Herz-Jesu-Kirche, jetzt Arthouse. Der Hausherr selbst, Jürgen Trösch, war just am Tag zuvor von einem Kunstprojekt aus Afrika zurückgekommen. Er stellt seine sakrale Galerie gern zur Verfügung – einer von rund 80 hilfsbereiten Zeitgenossen, welche die Heilig-Abend-Feier in der Norduferstraße immer wieder aufs Neue ermöglichen. Darunter Daniel und Jarne Rosenau aus Elversberg, zwei Wiederholungstäter. Erst sind sie zum Beutelpacken zur Stelle, dann rund um die Feier. „Mir macht es Spaß, den armen Leuten zu helfen“, meint der Neunjährige. „Früher war ich Heiligabend noch Geschenke kaufen“, erinnert sich sein Vater kopfschüttelnd. Das hier sei um Längen sinnvoller – und schöner.

Seit vergangenem Jahr dabei sind Peter Rühmkorff und Sylvia Schwarz aus Bexbach. Er spendet regelmäßig einen Teil der Erlöse seiner Recyclingfirma RTE für karitative Zwecke. Mit dem Betriebsende des Neunkircher Party-Service Rinke war zugleich der langjährige Hauptsponsor weggebrochen. RTE sammelt per Kleidercontainern in zig Kommunen Alttextilien: „Das hat gepasst“, meint Rühmkorff bescheiden. Zubereitet und angeliefert wird das Menü von der Metzgerei Schwarz, die zusätzlich ein bisschen drauflegt, wenn es finanziell eng wird. „Letztes Mal hat noch mein Mann mitgemacht“, erzählt Sylvia Schwarz. Kurze Zeit später starb er, gerade 55-jährig. Manfred Schwarz und Peter Rühmkorff waren gute Freunde. „Da gab es gar keine Frage, dass wir trotzdem weitermachen.“ Sie beide, die Witwe und der Freund, sehen ihre Unterstützung hier in Neunkirchen als eine Art Vermächtnis an und auch als eine Art ganz persönliches Danke­schön: „Wir wollen wenigstens einen Teil davon zurückgeben, was uns mein Mann über die Jahre hinweg gegeben hat.“ Und außerdem, fügt die Unternehmerin hinzu: „Wenn man das Herz am rechten Fleck hat, macht man das gern.“

So sehen es auch ihre Mitarbeiter: „Das Personal steht komplett dahinter“, sagt Sylvia Schwarz. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, erst den vierten Advent fürs Vorbereiten und dann noch den halben Heiligabend fürs finale Zubereiten und Ausliefern zu opfern. Insgesamt sind neun Mitarbeiter involviert. Dank ihnen wird es Geschnetzeltes und Spätzle geben, Hackbraten und Gemüsereis, dazu Salate. „Desserts gehen nicht so gut“, erklärt Jenni. 260 Portionen hat er bestellt. Für den Fall, dass etwas übrigbleibt, „haben wir Transportschalen da zum Mitnehmen“.

Um 15 Uhr geht die Tür unten im Pfarrheim St. Marien auf. Ein bisschen graut es Jenni immer vor der „hektischen Stunde“ zuvor: Zwischen ein und zwei Uhr werden die Bäckereien angefahren, etwa im Saarpark-Center: „Um zwei Uhr gehen die Rolltore runter“, dann müsse alles in den vier Autos sein, mit denen man die Sachspenden abholt. „Auf der Bühne wird es wieder Programm geben“, erzählt der Diakon weiter. Singen, Geschichten vorlesen und dann „wird das Christkind in die Krippe gelegt. Wenn Kinder da sind“. Für Jenni ein moralischer Spagat: Eigentlich möchte er nicht, dass Kinder Weihnachten in diesem Rahmen erleben. Lieber erlaubt er Familien schon mal, sich einen Carepaket-Beutel vorher abzuholen. Noch liegen die meisten Stofftaschen gestapelt am Anfang der provisorisch aufgebauten Tafel, auf und hinter der sich zwei Tonnen Lebensmittel türmen. Aber der Berg schrumpft dank der 30 Helfer, die die handelsüblichen Packungen Spätzle und Lebkuchen, Kaffeepulver, Waldfrucht-Konfitüre-Döschen, Schokoladentafeln, Weichkäse, Lebkuchentüten und jeweils eine Dose mit Herings-Filets und Lyoner in die Beutel füllen. Oben drauf kommen „eine dicke Apfelsine und eine kleine Mandarine sowie zwei, drei Walnüsse“ von dem 20-Kilogramm-Kontingent, die jemand als Spende aus dem Garten vorbeigebracht hat. Nicht zu vergessen die kleine Kerze – ein Symbol und ein Reststück Würde. Sie wird noch leuchten und Hoffnung schenken, wenn alles andere längst verzehrt ist.