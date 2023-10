Wochenmarkt In Neunkirchen „Die Nachfrage ist auf jeden Fall da“

Die Kreisstadt Neunkirchen veranstaltet seit September jeden Freitag, 11 bis 18 Uhr, einen Wochenmarkt auf dem Stummplatz. Die Händler bieten frische regionale Produkte an: Gemüse, Eier, Butter, Nudeln, Bio-Backwaren, Fleisch und Wurst. Das Marktangebot soll perspektivisch ausgeweitet werden. So führt die Stadt zurzeit beispielsweise Gespräche mit dem Betreiber eines Hähnchengrills. Oberbürgermeister Jörg Aumann: „Ich bin zufrieden mit der Entwicklung des neuen Wochenmarkts. Es ist wichtig, dem Markt die Chance zu geben, zu wachsen. Das braucht einfach etwas Geduld. Ich freue mich, dass wir dort nun schon ein so gutes Angebot haben, das künftig noch erweitert werden soll. Der Wochenmarkt belebt den Stummplatz – das ist wichtig für die Innenstadt. In diesem Zusammenhang finde ich sehr erfreulich, dass die Brasserie mit ihrer Außengastronomie wieder geöffnet hat.“