GGS Neunkirchen : Ein Freiday am Freitag für die Umwelt

Neunkirchen Projekte zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz: GGS Neunkirchen führt neues didaktisches Konzept ein.

Dieser Tag hätte perfekt in Paul Maars Kinderbuch „Eine Woche voller Samstage“ gepasst, hätte er doch Herr Mohns Wochenablauf komplettiert, um das Sams erscheinen zu lassen: Der Freiday wird an der GGS Neunkirchen eingeführt, und zwar am Freitag. Jedoch hat die Schulgemeinschaft hier nicht frei, wie es der Name vielleicht erahnen lassen könnte. Vielmehr wählen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 Projekte rund um das Oberthema Nachhaltigkeit, an denen sie dann jeweils acht Wochen intensiv forschen. So werden bis zu den Sommerferien Themen wie Wasser, Fairtrade, Müllreduzierung, Plastikmüll usw. von der Schülerschaft behandelt.