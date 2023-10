Neunkirchen Ersthelfer für vorbildliches Engagement geehrt

Auch im Kombibad Lakai konnte am 25. Juni ein Kind gerettet werden. „Ihrem vorbildlichen Engagement ist es zu verdanken, dass das die Kinder in kürzester Zeit optimal versorgt wurden. Gerade in einer Zeit, in der vieles als selbstverständlich angesehen wird, ist es mir wichtig, Ihnen meine größte Hochachtung auszusprechen. Vielen Dank für Ihr beherztes Handeln“, sagte Oberbürgermeister Aumann.