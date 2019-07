Freibadreport in Neunkirchen : „Wir haben hier fast nur liebe Badegäste“

Die Enten gehen bei Marion Bresselschmidt weg wie warme Semmeln. Kein Wunder, wenn man an der Freibadkasse so charmant und freundlich zum Kauf animiert wird. Ist ja auch für einen guten Zweck, das niedliche Quietscheentchen mit der blauen Taucherbrille und der Aufschrift „Die Lakai“. Zehn Jahre wurde das Kombibad in diesem Jahr, Anlass für die Benefizaktion zugunsten des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Auch Jeannine ersteht eine Ente für ihre neunjährige Tochter Stella. Die beiden sind aus Altenkessel nach Neunkirchen gefahren und treffen sich in der Lakai mit Freunden. Es ist kurz vor zehn und noch jede Menge Platz auf den Liegewiesen und in den Schwimmbecken. „Mir sinn Völklinge gewohnt“, sagt Jeannine, „do sinn um Viertel no nein schon 300 Besucher.“ Mama und Tochter finden es „wunderbar“, dass noch so wenig los ist. Sie freuen sich auf einen stressfreien Ferientag im Freibad.

Das scheint aber gar nicht mehr so selbstverständlich zu sein. Von „Chaos, Aufnahmestopp wegen Überfüllung und Konflikten mit dem Badepersonal“ war in den vergangenen Tagen im Raum Saarlouis die Rede. Sogar die Polizei musste anrücken, um Handgreiflichkeiten zu beenden. Die hohen Temperaturen scheinen die Gewaltbereitschaft anzuheizen. Zustände, über die Andrea Hoffmann nur den Kopf schütteln kann. Die erfahrene Meisterin für Bäderbetriebe hat solche Auswüchse in den Neunkircher Bädern noch nie erlebt. Auch nicht am 30. Juni, als 1300 Badegäste in der Lakai waren. Die Wellesweilerin geht sogar so weit, zu sagen: „Im Großen und Ganzen haben wir nur liebe Bädegäste.“ Das heißt nicht, dass am Beckenrand immer eitel Sonnenschein herrscht. Aber Konflikte zu lösen gehöre zur schulischen Ausbildung, sagt Hoffmann. „Mit reden kommt man am weitesten.“ Und wenn dies schwierig wird, weil es Verständigungsprobleme gibt? Die gängigsten Regeln sind auf Tafeln in Arabisch, Französisch und Englisch sowie in Bildern angezeigt. Etwa, dass man nicht von der Seite ins Becken springen darf und auf ordentliche Badekleidung geachtet werden soll. Das heißt, aus hygienischen Gründen auf die coole „Unnerbux“ zu verzichten. Burkinis sind übrigens erlaubt, aber selten. Ganz verboten ist das Fotografieren im Schwimmbad, auch wenn das Andrea Hoffmann für junge Familien manchmal leid tut. „Aber durch das Verbreiten in den Sozialen Medien gibt es keine Kontrolle mehr“, erklärt die Bademeisterin. „Rigoros“ ziehe das Aufsichtsteam diese Regeln durch.

Wie wichtig dies ist, hat Andrea Hoffmann im vergangenen Jahr im Hallenbad erlebt. Zwei junge Syrer, die nicht schwimmen konnten, seien einfach ins große Becken gesprungen. Zum Glück sei nichts weiter passiert, die beiden wurden schnell aus dem Wasser gezogen. Da spüre man wieder, wie verantwortungsvoll der Job sei. Kollege Maik Karrenbauer glaubt sogar, dass die große Verantwortung neben den Arbeitszeiten einer der Gründe für den Nachwuchsmangel in dem Beruf ist. Er selbst hat sich vor nicht allzu langer Zeit bewusst dafür entschieden und zum Fachangestellten für Bäderbetriebe umgeschult. Wie respektlos heute vielerorts mit dem Aufsichtspersonal in Schwimmbädern umgegangen wird, hat er übrigens selbst am eigenen Leib erlebt: Im Schwarzenbergbad (Totobad) in Saarbrücken.

Viel Erfahrung bringt Andrea Hoffmann in ihrem Beruf mit. Die Meisterin für Bäderbetriebe unterhält sich hier mit Stammgästen des Kombibads Die Lakai, Ilka Ruf und Gisela Reineke (mit Hütchen). Foto: Heike Jungmann