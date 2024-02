Fußball-Hallenmasters der Frauen Wer bricht die Dominanz des Favoriten?

Bei der 20. Jubiläumsausgabe des Volksbanken-Frauenmasters gilt der 1. FC Riegelsberg an diesem Sonntag in der Multifunktionshalle am Sportcampus Saar in Saarbrücken als Top-Favorit. Hinter dem zuletzt vier Mal in Folge siegreichen Regionalligisten gehen beim Finalturnier der besten acht Hallenteams aber auch zwei Mannschaften aus dem Landkreis Neunkirchen ambitioniert ins Rennen.