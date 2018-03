später lesen Am Donnerstag Eröffnung Foto, Eisen und Stahl vereint FOTO: Weber FOTO: Weber Teilen

(red) In der Galerie des Künstlerkreises Neunkirchen wird am Donnerstag, 15. März, 19 Uhr, eine neue Ausstellung eröffnet. Neben dem Künstlerkreismitglied Annette Marx stellt als Gast aus Bochum Michael Weber seine neuesten Arbeiten aus. Michael Weber ist Absolvent der Folkwang-Schule in Essen und seit 1989 hauptberuflich als Künstler tätig. Zusammen mit Annette Marx, die aus Völklingen stammt und seit 2012 Mitglied im Künstlerkreis Neunkirchen ist, stellt er seine ebenso subtilen wie expressiven Arbeiten in der Galerie des Künstlerkreises aus. Annette Marx zeigt neue Arbeiten aus ihrer Serie „Silent Walk“, Fotocollagen mit Fragmenten aus Eisen und Stahl.