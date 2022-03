Marienhausklinik Kohlhof : „Die Pandemie ist wie ein Brennglas“

Viele Themen zum Kindeswohl standen auf dem Programm der zweitägigen Fachtagung „Forum Sozialpädiatrie“. Junge Patienten und Patientinnen sorgten mit ihren Musik- und Tanzeinlagen beim Abendprogramm für Begeisterung. Foto: Marion Rauber

Spiesen Das Forum Sozialpädiatrie wurde in diesem Jahr organisiert vom Sozialpädiatrischen Zentrum der Marienhaus-Klinik St. Josef Kohlhof.

Die rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums Sozialpädiatrie – Mitarbeitende, Ärzte, Psychologen, Therapeuten und weitere Fachkräfte – kamen aus der gesamten Bundesrepublik nach Spiesen in CFK. Zu dieser Veranstaltung hatte das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Neunkirchen geladen. Parallel zur Präsenzveranstaltung wurde das Forum Sozialpädiatrie auch online übertragen. Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten diese digitale Möglichkeit und verfolgten die Veranstaltung am Bildschirm. An den beiden Tagen ging es mit den Themenschwerpunkten Behandlung und Förderung von Kindern mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen, Inklusion in der Schule, Kinderschutz in Institutionen, Kinderschutz ist Klimaschutz, und Fragen der ambulanten Reha für Kinder und Jugendliche um die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Ein ganz besonderer Fokus des Forums Sozialpädiatrie lag auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen und ihre Familien, wie der Veranstalter weiter schreibt. „Gerade diese Kinder haben besonders unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gelitten“, betonte Professor Ute Thyen, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, während eines Pressegesprächs. Für die Betroffenen seien die soziale Distanz und die Einschränkungen ganz besonders schlimm gewesen. Hinzu komme, dass ein großer Teil der Infrastruktur während des Lockdowns weggefallen sei, auf die diese Familien dringend angewiesen seien. „Sie wurden in dieser Zeit einfach nicht gesehen. Die Behindertenhilfe hatte keine Priorität“, sagte Tyven.

Dr. Carsten Wurst, der stellvertretende Ärztliche Direktor des SRH- Zentralklinikums Suhl und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neuropädiatrie, machte darauf aufmerksam, dass gerade viele Kinder mit Einschränkungen die Corona-Regeln, zum Beispiel das Tragen der Maske, nicht verstanden haben und deshalb dann vom Schulbesuch ausgeschlossen wurden.

Die Auswirkungen seien jetzt zu beobachten: „Wir erleben, dass Kinder mit chronischen Belastungen sehr lange brauchen, um sich von den Folgen des Lockdowns zu erholen“, sagte Dr. Reiner Hasmann, der leitende Arzt des Sozialpädiatrischen Zentrums an der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof. Auch gesunde Kinder seien in dieser Zeit oftmals auffällig und symptomatisch geworden. Sie hätten zum Beispiel Zwangsstörungen entwickelt. Als dann aber die Schulen wieder öffneten, sie ihr normales Leben zurück hatten und wieder ihre Freunde treffen konnten, „haben wir ganz viele Heilungen erlebt“, so Dr. Hasmann. Viele haben die Folgen schnell überwunden. Dennoch täusche das nicht darüber hinweg, dass bei sehr vielen Kindern massive Bildungseinbrüche zu beobachten seien. Und die Folgen könnten sie im schlimmsten Fall das ganze Leben begleiten.

Während der Pandemie sei die Nachfrage nach sozialpädiatrischen Leistungen im SPZ an der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof stark gestiegen, so Dr. Hasmann. Nachdem das SPZ im März 2020 geschlossen wurde, „haben wir ein besonderes, gut funktionierendes Hygienekonzept entwickelt und konnten nach fünf Wochen mit reduzierter Bettenzahl wieder starten“, berichtet Hasmann. Folglich konnten bis ins erste Quartal 2022 weniger Patienten stationär aufgenommen werden. Dafür wurde aber das ambulante Hilfsangebot ausgeweitet.

Die Pandemie sei wie ein Brennglas. Sie habe gezeigt, dass das ganze System der Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderungen keine Stressresilienz habe. „Wenn ein Rädchen in dem System ausfällt, bricht alles zusammen“, so die Erfahrung von Professor Bieber. „Das haben wir auch im Sozialpädiatrischen Zentrum gespürt, denn oft waren wir in diesem Fall Ansprechpartner, um diese Familien zu stabilisieren“, bestätigte Dr. Hasmann.