Kochen : Jetzt ist mehr Zeit für gesunden Kochspaß

Zu Hause gemeinsam kochen: Ein Alltagsritual, das Spaß macht und Gemeinsamkeit schafft. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Homburg Auch der Nachwuchs werkelt in den Wochen der Corona-Krise verstärkt zuhause in der Küche.

Eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben oder fix Nudeln gekocht mit einer Fertigsauce dazu: So handhabten es viele vor der Corona-Krise. Doch wenn Restaurants und Cafés geschlossen haben, kochen und backen viele daheim selbst mehr. Auch der Nachwuchs schnibbelt, brutzelt und knetet scheinbar gern. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse widmen sich 36 Prozent der Mädchen und Jungen zwischen sechs und 18 Jahren seit Beginn der Corona-Ferien verstärkt dem Kochen und Backen – allein oder mit Eltern und Geschwistern. „Speisen zuzubereiten und gemeinsam zu essen, gibt ein Gefühl von Normalität und Sicherheit in Zeiten, in denen der Alltag Kopf steht“, sagt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Anja Luci von der KKH. „Obendrein tut es der Seele gut und macht großen Spaß.“ Nachfolgend Tipps für einen gesunden Kochspaß für Groß und Klein:

„Stöbern Sie gemeinsam in Kochbüchern und wählen Sie Gerichte aus, auf die alle Lust haben. Für die Zutaten gilt: Alle Lebensmittel sind erlaubt! Entscheidend sind die Menge, Auswahl und Kombination. Als Leitfaden für den Tag gilt die ‚5-4-3-1-Regel‘: fünf Mal frisches Obst und Gemüse täglich, das lebenswichtige Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe liefert, vier Portionen Getreide und Getreideprodukte wie Brot, Nudeln oder Reis sowie Kartoffeln, die dem Körper wertvolle Kohlenhydrate spenden, drei Mal Milch und Milchprodukte zur Versorgung mit Proteinen für Zellerneuerung und Muskelaufbau, eine Portion Fisch, Fleisch, Wurst oder Eier am Tag. Mit Ölen und Fetten sparsam sein, ebenso mit Süßigkeiten und Snacks. Und daran denken: Basis einer gesunden Ernährung sind kalorienarme Getränke wie Mineralwasser, ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees – mindestens 1,5 Liter pro Tag.“

Seit der Corona-Krisewerde nicht nur mehr gebacken und gekocht, sondern auch gegessen. „Damit das nicht zu mehr Kilos auf der Waage führt, empfehle ich derzeit vor allem Lebensmittel auf den Speiseplan zu setzen, die gesund und kalorienarm sind“, sagt Anja Luci. „Erdbeeren, Himbeeren und Exoten wie Melonen sind ebenso wie Spargel, Blattsalate oder Gurken durch ihren hohen Wassergehalt echte Schlankmacher.“

Reisen an Urlaubsorte fallen vorläufig aus. Warum sich nicht den Hauch anderer Länder kulinarisch in die Küche holen? In der mediterranen Küche ist Gemüse – gleich ob in Olivenöl eingelegt, als Beilage oder zu Pasta – die gesunde Hauptzutat jeder Mahlzeit. „Zu den gesunden Klassikern der Mittelmeerländer zählen auch frischer Fisch und Meeresfrüchte“, so Ernährungsexpertin Luci. „Sie enthalten jede Menge ungesättigte Omega-3-Fettsäuren und sind damit wahre Tausendsassas für unsere Gesundheit, zum Beispiel in Sachen Herzschutz.“

Hühnerfleisch, Rosinen, Reis, Kiwis, Gouda und Mandeln passen nicht zusammen? Von wegen. „Entwickeln Sie eigene Rezepte. Schauen Sie, welche Vorräte da sind und überlegen Sie mit Ihrem Partner oder Ihren Kindern, was Sie daraus zubereiten können.“ Das rege die Phantasie an und besonders die Geschmacksknospen. Apropos Geschmack: „Manch einer meint, Zucker zum Süßen und Salz zum Würzen seien unersetzlich, doch das ist ein Irrtum“, erklärt Anja Luci. „Bananen, Äpfel, Ananas und andere Lebensmittel enthalten reichlich Zucker und süßen genug. Und statt Salz bieten sich viele Kräuter zum Würzen an wie Dill, Rosmarin oder Thymian. Sie verfeinern den Geschmack und fördern obendrein unsere Gesundheit.“