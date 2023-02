Mitgliederversammlung : Förderkreis Dreifaltigkeitskirche Wiebelskirchen: Größtes Projekt ist das Restaurieren der Portale

Die Dreifaltigkeitskirche in Wiebelskirchen Foto: Heinz Bier

Wiebelskirchen Vor 15 Jahren wurde der Förderkreis Dreifaltigkeitskirche Wiebelskirchen gegründet. Die Mitglieder bestätigten jetzt ihren Vorstand.

Vor 15 Jahren hat sich in der damaligen katholischen Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit Wiebelskirchen ein Förderkreis gebildet mit dem Ziel, die prachtvoll ausgestaltete Pfarrkirche sowie die Wallfahrtsanlagen mit ihren Kapellen und der großen Christus-Statue zu erhalten. In der Mitgliederversammlung, die nach drei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung stattfand, zog der Vorsitzende Hans-Leo Schulz Bilanz, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt, und blickte auf das bisher Erreichte zurück.

Allem voran die Sanierung des Kirchenvorplatzes, die Wiederherrichtung des historischen Kronleuchters, die Reparatur und damit der Erhalt der großen Christus-Statue in den Wallfahrtsanlagen und weiterer notwendiger Maßnahmen.

Die Kirche steckt innen voller Farbenpracht. Foto: Sebastian Dingler

Er dankte allen, die einen finanziellen Beitrag geleistet haben. Die Mitglieder durch ihren Mitgliedsbeitrag, die zahlreichen Spender sowie denjenigen Institutionen, die durch Zuwendungen die Projekte unterstützt haben. Pfarrer Markus Krastl dankte den Förderkreis-Mitgliedern und den Spendern für ihr Engagement und erinnerte daran, dass ohne den Förderkreis die genannten Projekte nicht hätten realisiert werden können.

Hans-Leo Schulz (links mit Enkel Manuel) und Pfarrer Markus Krastl deuten auf eine der Schadstellen am Hauptportal der Kirche hin. Foto: Heinz Bier

In der Mitgliederversammlung wurde der bisherige Vorstand einstimmig wieder gewählt: Vorsitzender Hans-Leo Schulz, stellvertretender Vorsitzender Rudi Becker, Schriftführerin Marianne Fuchs-Bayer und Kassenwart in Personalunion Hans-Leo Schulz. Das zurzeit größte Projekt ist die Restaurierung der Portale der Pfarrkirche, die aufgrund der hohen Kosten von rund 156 000 Euro in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden muss. Der erste Bauabschnitt soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Im Anschluss ist Bauabschnitt zwei geplant. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert diese Maßnahme mit 35 000 Euro. Das Landesdenkmalamt stellt 5000 Euro zur Verfügung. Den Rest müssen der Förderkreis und das Bistum Trier aufbringen, wie es weiter heißt.