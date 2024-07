Integration in Neunkirchen Deutsch lernen ist ein Weg, aber kein universeller

„Hier kann man sehen die Freiheit: keine Waffen, keine Gewalt.“ Euphorisch hatte Azim Fakhri das seiner Mutter am Telefon erzählt, nachdem er in Deutschland angekommen war. Seine Flucht aus Kabul liegt zehn Jahre zurück. Dennoch darf man seine wie auch die Aussagen der anderen jungen Männer in dem 2020 produzierten Dokumentarfilm „Wir sind jetzt hier“ getrost als zeitlos bezeichnen. Und universell. Entsprechen ihre Erfahrungen doch denen Tausender Schicksalsgenossen.