Saison 2024 Floristin aus Neunkirchen verrät: Das sind die Deko-Trends für Ostern

Neunkirchen · In der Floristik darf es an Ostern gern ein bisschen schwarz und golden werden, verrät Anna Rajczyk. Aber nicht nur. Was die neuen Trends in diesem Jahr sind.

23.03.2024 , 21:21 Uhr

Anna Rajczyk führt die Blumen Oase in der Süduferstraße und seit neuestem eine Filiale am Oberen Markt. Naturmaterialien, die gerade voll im Trend sind, verwendet sie schon immer gern. Foto: Anja Kernig

Von Anja Kernig