Städtische Galerie in NeunkirchenN : Finissage der Kimoto-Ausstellung in Neunkirchen

Neunkirchen Am Sonntag, 22. Januar, endet die Ausstellung „Kimoto. Worte und Zeichen im Fluss“, die die Städtische Galerie Neunkirchen zu Ehren des im Frühjahr 2022 verstorbenen Künstlers Seiji Kimoto ausgerichtet hat.

Das Werk von Seiji Kimoto ist geprägt von seiner steten Auseinandersetzung mit den Themen Gewalt, Krieg und Unterdrückung. Gerade für seine Skulpturen, in denen er menschliches Leid in einer einzigartigen Bildsprache spürbar machte, ist der Künstler international bekannt. Dies wird ebenfalls anhand von Tuschezeichnungen deutlich, von denen eine große Anzahl in Neunkirchen zu sehen ist. Doch das Werk von Kimoto ist vielfältiger und teils äußerst humoristisch, was eine Reihe von Kalligrafen nach Gedichten von Ringelnatz und Morgenstern verdeutlicht. Ein Highlight in der Ausstellung ist die Vorstellung des Skulpturenprojektes von Seiji Kimoto, an dem er bis zu seinem Tode gearbeitet hat. Skizzen, Entwürfe und Modelle zeigen seine Idee einer Großplastik für die Neunkircher Bliesterrassen, in der sich die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt widerspiegeln.