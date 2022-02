Kreis Neunkirchen : FFP 2-Masken werden verteilt

Geprüfte FFP2-Masken lassen sich am CE-Kennzeichen samt Prüfnummer erkennen. Außerdem wird auf die entsprechende Norm EN 149 hingewiesen und der Hersteller ist aufgedruckt. Foto: Till Simon Nagel/dpa Foto: dpa-tmn/Till Simon Nagel

Kreis Neunkirchen Am Freitag, 4. Februar, von 8 bis 12 Uhr und am Montag 7. Februar, von 8 bis 18 Uhr werden im Landkreis Neunkirchen FFP2-Masken an bedürftige Menschen ausgegeben, wie die Pressestelle mitteilt. Zu den Empfängern gehören Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Wohngeldgesetz.

Allen anspruchsberechtigten Menschen ab dem 14. Lebensjahr werden je fünf Masken zur Verfügung gestellt, teilt der Landkreis mit.