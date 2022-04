Feuerwehr Münchwies : Brand gelöscht, Menschen gerettet

Münchwies Feuerwehrübung an der WZB-Wohnstätte Münchwies – besonderes Erlebnis für Bewohner.

Wie der Teamkoordinator der WZB-Wohnstätte Münchwies, Florian Hochstrate, berichtet, wurde die Feuerwehrübung an der Wohnstätte erfolgreich abgeschlossen. Nach rund einer Stunde Einsatz mit zwei Fahrzeugen und den dazugehörigen Mannschaften des Löschbezirks Münchwies konnte der Wehrführer „Brand gelöscht, vermisste Personen nur leicht verletzt gerettet“ melden. „Alle übrigen Bewohner befinden sich unbeschadet am Sammelpunkt“, vermeldeten die Betreuungskräfte der Wohnstätte. Als Überraschung für die Bewohner der Wohnstätte durften drei Bewohner und ein Besucherkind verletzte Personen darstellen. Sie wurden in Absprache mit der Jungendfeuerwehr an nicht so leicht zu erreichenden Orten in der Wohnstätte platziert, um die Übung so realitätsnah wie möglich zu gestalten.