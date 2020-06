Kreis Neunkirchen Kreisbrandinspekteur beschreibt, was Corona-Regeln jetzt zulassen. Atemschutz-Übungsstrecke wieder offen.

Sieslack: Der Übungsbetrieb war ja seit Mitte März komplett eingestellt. Das Ministerium hat nun stufenweise den Ausbildungsbetrieb unter Auflagen wieder zugelassen. Das ist so auch an die Wehren der Städte und Gemeinden des Landkreises weitergegeben worden. Der Übungsbetrieb ist wieder angelaufen. Wie, das wird jetzt auf Wehrebene unterschiedlich gehandhabt. Die großen Wehren haben ihre Mannschaften aufgeteilt und verteilen die Übungen auf die ganze Woche. Verantwortlich sind hier – wir sind ja nur die Aufsichtsbehörde – die Wehrführer der Städte und Gemeinden in Verbindung mit den Bürgermeistern und der Ortspolizeibehörde.

Sieslack: Wir waren auf Kreisebene vorbereitet auf Ausfälle. Wenn hier wirklich Quarantänemaßnahmen verhängt worden wären für eine ganze Feuerwehr, war vorgeplant, dass sich die Wehren gegenseitig unterstützen. Und das wäre auch über die Kreisgrenze hinweg so gelaufen mit gegenseitiger Unterstützung. Sie müssen sehen, so speziell ausgebildete Feuerwehrangehörige wie Atemschutzgeräteträger oder Drehleitermaschinist, die kann man schlecht ersetzen. So eine Ausbildung hat nicht jeder. Genauso sind es die Fachkräfte in der ABC-Abwehr. Und die Pandemie ist noch nicht vorbei.