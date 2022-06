Für den Ernstfall : Übung als Lebensversicherung

Neunkirchen Feuerwehren aus Neunkirchen und Schiffweiler haben gemeinsam in der Globus-Markthalle für den Ernstfall geprobt.

Im Neubau der Globus-Markthalle in Neunkirchen haben jetzt die Feuerwehren aus Neunkirchen und Schiffweiler für den Ernstfall geprobt. Das Übungsszenario begann zunächst als ausgelöste Brandmeldeanlage – ein Standardeinsatz für die Feuerwehr, weiß Löschbezirksführer Stefan Bock, der an diesem Tag auch die Einsatzleitung innehatte. „Jede ausgelöste Brandmeldeanlage ist für uns ein bestätigtes Brandereignis, daher wird auch der Kräfteansatz im Rahmen einer Vorplanung individuell für das jeweilige Objekt festgelegt“, so der erfahrene Brandschützer in der Pressemitteilung weiter.