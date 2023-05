Feuerwehren des Landkreises Neunkirchen „Jeder Handgriff hat gepasst“

Eine Großübung des ABC-Zugs (Gefahrstoffzug) des Landkreises Neunkirchen fand am vergangenen Samstag in Spiesen-Elversberg statt. Auf dem Firmengelände der WZB Werkstatt für Behinderte der Lebenshilfe gGmbH kam es am frühen Samstagmorgen beim Entladen eines Lkw zu einem folgenschweren Unfall, so das Szenario: Dabei wird eine Person eingeklemmt und aus der beschädigten Ladung tritt ein unbekannter Gefahrstoff aus. Die Mitarbeiter der WZB wählen sofort den Notruf. Wegen der geschilderten Lage alarmiert die integrierte Leitstelle auf dem Winterberg in Saarbrücken, die Feuerwehr Spiesen-Elversberg und den ABC-Zug des Landkreises Neunkirchen. So stellte sich das Übungsszenario der ersten ABC-Übung des Landkreises Neunkirchen in diesem Jahr dar.