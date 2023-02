Feuerwehr Neunkirchen : Hand in Hand für die Sicherheit der Neunkircher

Bernhard Roth (von links), Geschäftsführer ASB-Landesverband, Johannes Junker, ASB-Rettungswache Neunkirchen, Florian Drumm, Feuerwehr Neunkirchen, Oberbürgermeister Jörg Aumann, Guido Jost, Vorsitzender ASB-Landesverband, Klaus Maas, stellvertretender Vorsitzender ASB-Landesverband, Beigeordneter Thomas Hans. Foto: Deniz Alavanda

Neunkirchen Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die Neunkircher Feuerwehr haben den überarbeiteten Hygieneplan für ihre gemeinsam genutzte Rettungswache in der Neunkircher Innenstadt vorgestellt. Das teilt die Stadtpressestelle mit.

Oberbürgermeister Jörg Aumann, Beigeordneter Thomas Hans, ASB-Landesvorsitzender Guido Jost, ASB-Landesgeschäftsführer Bernhard Roth, ASB-Rettungsdienstleiter Andreas Ratering und weitere Mitarbeiter von Stadt und ASB nahmen dies zum Anlass, die Rettungswache zu besuchen. Der neue Hygieneplan wurde in gemeinschaftlicher Arbeit der beiden Rettungsdienste gemäß Infektionsschutzgesetz aktualisiert. Dazu zählt beispielsweise die ordnungsgemäße Desinfektion der Fahrzeuge und Gerätschaften. Oberbürgermeister Jörg Aumann: „Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rettungsdienste für ihre gute Arbeit und ihren Einsatz. Sie stellen sicher, dass in Neunkirchen Notfallrettungen und Krankentransporte rund um die Uhr möglich sind. 2022 verzeichnete allein die Rettungswache der Neunkircher Feuerwehr mit ihren beiden Fahrzeugen 6552 Einsätze. Wir haben in Neunkirchen außerdem die besondere Situation der gemeinsam genutzten Wache: Ich freue mich, dass diese Zusammenarbeit so gut gelingt.“

In der Neunkircher Innenstadt sind die Rettungswache der Kreisstadt Neunkirchen sowie die Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes zusammen unter einem Dach untergebracht. Beide sind mit der Durchführung von Notfallrettungen und Krankentransporten in Neunkirchen und Umgebung beauftragt. Die Mitarbeiter der Kreisstadt halten dort einen Rettungstransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug rund um die Uhr an 365 Tagen besetzt. Auch die Mitarbeiter des ASB sind immer einsatzbereit. Mit ihren zwei Rettungstransportwagen sowie zwei Krankentransportwagen verzeichneten sie im letzten Jahr 3286 Notfalleinsätze und 4412 Krankentransporte.