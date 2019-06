Hilfloses Küken auf dem Dach : Neunkircher Feuerwehr rückt bei 35 Grad zur Vogelrettung aus

Neunkirchen Besorgte Anwohner haben ein hilfloses Vogelküken auf dem Dach ihres Hauses entdeckt. Weil sie selbst nicht helfen konnten, riefen sie die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen ist am Mittwoch, 26 Juni bei hochsommerlichen Temperaturen zu einer Rettungsmission aufgebrochen. Ein Vogelküken saß in der Dachrinne eines Wohnhauses in der Friedrichstraße in Neunkirchen fest.