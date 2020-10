Oberer Markt Neunkirchen : Feuerwehr löscht Brand in Restaurantküche

Foto: dpa/Martin Schutt

Neunkirchen Schnell im Griff hatte die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen einen Brand, der am Dienstagmittag, 6. Oktober in einer Restaurantküche am Oberen Markt ausgebrochen war. Vorsorglich brachte der Rettungsdienst einen Mitarbeiter des Restaurants zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Schnell im Griff hatte die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen einen Brand, der am Dienstagmittag, 6. Oktober, in einer Restaurantküche am Oberen Markt kurz vor zwölf Uhr ausgebrochen war. Ein im gegenüberliegenden Rathaus beschäftigter Feuerwehrangehöriger eilte direkt nach dem Alarm zu dem Restaurant und fand eine brennende Industriefritteuse in der Küche vor. In der Zeit bis zum Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges evakuierte er Restaurant und die darüber liegenden Wohnungen. Als schon kurz darauf das erste Löschfahrzeug eintraf, rückte ein Zweierteam unter Atemschutz auch dem Feuer zu Leibe. Mit mehreren Feuerlöschern gelang es ihnen, das Feuer zu löschen. Die stark erhitzte und verbrannte Industriefritteuse brachten sie zum Abkühlen nach draußen. Ein Mitarbeiter des Restaurants musste zur Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Aus dem Rathaus kam der Zweite Beigeordnete Thomas Hans an die Einsatzstelle, informierte sich und suchte auch den Kontakt zu den vom Feuer geschädigten Restaurantbetreibern. Nach nur rund einer dreiviertel Stunde konnte die Neunkircher Wehr ihren Einsatz schon wieder beenden. Sie war mit Kräften aus den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wellesweiler im Einsatz. Neben der Polizei rückten auch zwei Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes aus, teilte Wehr-Presseprecher Christopher Benkert abschließend mit.

(red)