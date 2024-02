Feuerwehr Neunkirchen Neunkirchen ehrt und befördert Wehrleute

Die Kreisstadt Neunkirchen hat am Samstag bei einer Abendveranstaltung in der Neuen Gebläsehalle Feuerwehrleute geehrt und mehrere Wehrangehörige befördert. Insgesamt wurden 39 Mitglieder aufgrund langjähriger Mitgliedschaft ausgezeichnet und 55 Feuerwehrleute befördert, wie es in der Mitteilung der Neunkircher Stadtverwaltung weiter heißt. Zudem hat die Stadt sechs Feuerwehrmänner in die Alterswehr übernommen.