Kameraden schlagen Alarm : Feuerwehr Ludwigsthal stemmt sich gegen Fusion

Ludwigsthal Die Kameraden fühlen durch die Sparpläne das Ortsleben bedroht.

Denn beide Löschbezirke bestehen seit über 70 Jahren in guter Zusammenarbeit nebeneinander und haben dem Rückgang an freiwilligen Helfern stets erfolgreich entgegengewirkt. Erst vor knapp zwei Jahren haben die 15 Aktiven der Ludwigsthaler Feuerwehr eine eigene Jugendabteilung gegründet, die inzwischen 13 Kinder und Jugendliche zählt. Aufgrund der nahezu doppelten Mannschaftsstärke im Nachbarlöschbezirk Furpach blicken die Ludwigsthaler mit Sorge auf das Kräfteverhältnis und die daraus möglicherweise resultierende Mitgliederabwanderung im Falle einer Fusion.

Die Stadt Neunkirchen strebe die Zusammenlegung an einem neuen Standort an, da für den Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses mit einer höheren Förderung zu rechnen sei als für die Sanierung der beiden bestehenden Gebäude. Das Anliegen der Ludwigsthaler Feuerwehrleute, ihre Eigenständigkeit zu bewahren, werde nicht berücksichtigt. Dies könnte gravierende Konsequenzen haben, warnen die Kameraden aus dem kleinsten Neunkircher Stadtteil.

Nicht nur gebe es keine Feuerwehr mehr im Ort. Auch ein Teil des Dorflebens sei in Gefahr. Wie etwa „das seit 48 Jahren an Christi Himmelfahrt ausgerichtete und über die Grenzen des Ortes bekannte Feuerwehrfest, zu dem – wenn nicht gerade Corona ist – mehrere tausend Leute zu Besuch kommen, um bei ‚Hähnscha unn Erbsesupp’ mit den Leuten aus dem Dorf ein Bier zu trinken, heißt es in einer Pressemitteilung des Ludwigsthaler Löschbezirks.