Schutz und Hilfe für jedes Dorf sichern

Kreisbrandinspekteur Werner Thom beruhigt, ehe er in die Einzelheiten geht: „Mit unserer jetzigen Personalstruktur ist gewährleistet, dass jedes Dorf, jeder Bürger zeitnah und bedarfsgerecht Hilfe bekommen kann.“ Aber dafür müsse auch etwas getan werden. 31. Mai auf 1. Juni, 9. Juni und 11. Juni – drei Daten aus diesem Sommer, an denen Teile des Saarlandes massiv von Starkregen und Überflutungen mit teils großen Folgeschäden getroffen wurde (wir berichteten). Diese heftigen Unwetter mit lokaler Ausprägung, ihre Dynamik, örtlich und zeitlich kaum vorhersehbar – das stellt die Feuerwehren vor eine neue Einsatzlage. Klimaforscher prophezeien künftig gehäuft solche Szenarien.

„Die Art der Unwetter hat sich verändert, die Anzahl unserer Einsätze ist angestiegen“, sagt Thom beim Gespräch mit unserer Zeitung in seinem Dienstzimmer im Landratsamt Ottweiler. Er zählt aktuell in den Freiwilligen Feuerwehren des Kreises 1420 aktive Männer und Frauen. „In Eppelborn hatten wir am 11. Juni 114 Einsätze“, führt Thom aus. „Früher waren Überflutungen im Tal, jetzt trifft es auch Hanglagen.“ Hochwasserlagen früherer Jahre verteilten sich über weite Teile des Landkreises in die Fläche, ließen ausreichend Zeit zum Reagieren (die Feuerwehr nutzt den taktischen Begriff „Flächenlage“). Die neuen Flutungen treffen punktuell begrenzt wenige Gemeinden oder Dörfer, lassen wenig Zeit zum Reagieren („Punktflächenlage“). In einem Dorf prasseln die Wassermassen nieder, so Thom, im Nachbarort bleibt alles trocken.

Rettungskräfte müssten sich den Herausforderungen stellen, Kommunen und auch die Bürger selbst hätten an Vorsorge zu denken, sieht der Kreisbrandinspekteur Handlungsbedarf auf mehreren Ebenen. Für die Feuerwehren im Kreis sind jetzt beispielsweise 2000 Sandsäcke bestellt worden, wie Thom berichtet. „Sie werden dezentral in jeder Kommune gelagert.“ Das sei „ein erster Schritt.“ Zudem werde der Pumpenbestand überprüft und verbessert.

Doch gerade auf logistischer Ebene tue sich einiges, denn Sandsäcke oder Pumpen seien ja auch zielgerichtet zum Einsatz zu bringen. Das Kreislagezentrum solle so effektiv wie möglich besetzt sein. „Dann wäre es gut, wenn es überall auch kommunale Lagezentren gäbe“, so Thom. „Wir sind da im Aufbau. In Illingen oder Schiffweiler beispielsweise gibt es sie schon.“ Für solche Zentren brauche es den Raum, die Technik, Verantwortlichkeit und zuallererst den Willen. Zweiter Punkt: „Wir sind dabei, ein Konzept für einen Hochwasserzug zu erstellen“, sagt Thom. Fahrzeuge mit Pumpen, die aus mehreren Kommunen für überörtliche Hilfe zusammengezogen werden, wobei „der Grundschutz in der einzelnen Kommune gesichert bleibt“. Konzept erstellen passiert derzeit auch für einen Wasserförderzug, Fahrzeuge mit Wasser und Schläuchen, um bei Flächen- und großen Vegetationsbränden wehrfähig zu sein. Diese Gefahr drohe bei Hitzeperioden und langer Trockenheit wie in diesem Sommer. Zudem werde an der Zusammenarbeit mit den anderen Rettungskräften wie THW gearbeitet und die Kommunikation mit den Kommunen intensiviert. Muss das Wappnen für den Einsatz bei diesen Unwetter-Szenarien auch in die Ausbildung? „Das betrifft eher die Führungsebene“, glaubt Thom. „Die Mannschaften verstehen ihr Handwerk.“

FOTO: Thorsten Wolf