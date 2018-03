Festnahmen im Einbrechermilieu – auch in Neunkirchen

Am Mittwoch vollstreckten Ermittler des Dezernates für Eigentumskriminalität gemeinsam mit Polizeibeamten der jeweiligen Bundesländer mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle. Auch im Saarland. Federführend ist die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, die ein Verfahren wegen Verdacht des Bandendiebstahls gegen mehrere rumänische Staatsangehörige aus Neunkirchen, Offenbach und Frankfurt führt. Die Bandenmitglieder sollen gemeinsam Einbrüche und Ladendiebstähle begangen haben. In Neunkirchen durchsuchten Beamte am Mittwoch die Wohnung eines 37-jährigen Rumänen, der im Verdacht steht, bei den Beutezügen gestohlene Gegenstände aufbewahrt und weiter verkauft zu haben. In der Wohnung des 37-Jährigen stellten die Polizisten zahlreiches Diebesgut sicher. Zeitgleich die Festnahme einer 25- und einer 18-jährigen Rumänin in Offenbach und Frankfurt. Auch dort fanden die Beamten Diebesgut. Schmuck, Handtaschen und teure Kleidung, die teilweise noch mit Preisetiketten versehen waren. Insgesamt waren 21 Polizeibeamte in den Einsatz eingebunden, davon 13 aus dem Saarland und acht aus Hessen. Die Ermittlungen dauern noch an, teilte die Polizei mit