Kriminaltango - Festival in Neunkirchen Erst die Roulade, dann die Ermittlung

So ein Mord ist ja an und für sich eher etwas unappetitlich. Insofern war es schon mal klasse, dass beim Krimi-Dinner im Rahmen des Kriminal-Tango-Festivals nur eine Entführung serviert wurde. Und die auch erst nach der Vorspeise. Das Ganze ließ sich zunächst wie ein ganz normaler Brauhaus-Besuch im Alten Hüttenareal an. So normal, wie eine Weinprobe in einem Brauhaus sein kann: eine Steilvorlage für den Running-Gag des Abends.