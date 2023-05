Festival Erlesen Stabmagneten im Rausch der 80er Jahre

Nun ist der Promifaktor das eine. Gleichwohl bringt man Schauspielern, die schreiben, eine gewisse Skepsis entgegen. So ein Ausflug ins Literarische kann gut gehen, für sehr wahrscheinlich hält man es allerdings nicht. So viel vorweg: Bei von Bülow ist es gut gegangen. Richtig gut. Der Mann hat es drauf. Und sympathisch ist er zu allem Überfluss auch noch: „Wow, toll dass Sie alle da sind“, freute sich der Gast und nahm strahlend Platz auf der Bühne. Vor sich „Roxy“, sein stattlicher Debüt-Wälzer, den er aufschlug, um ohne viel Federlesens durchzustarten. „Am einfachsten ist es, wenn man am Anfang anfängt.“ Wie wahr.