Festival Erlesen im Kreis Neunkirchen Reise nach Irland in Wort und Musik

Das gemütliche „Wohnzimmer“ in der alten Schule war bis auf den letzten Platz besetzt, als der passionierte Krimiliebhaber Jürgen Haber die Zuhörer mit auf eine spannende Reise in die Welt der Krimis mitnahm. Er gab Auskunft über die Autoren und Protagonisten, die in den Werken vorkamen, informierte über Kultur, Lebensweise und Eigenheiten sowie über geschichtliche Hintergründe.