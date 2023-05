Festival Erlesen : Oliver Bottini in Neunkirchen „In der Politik spielen Werte keine Rolle“

Es bleibt spannend, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Auch wenn sich das Saarländische Literaturfestival „Erlesen“ schon wieder seinem Ende entgegen neigt, hat es doch noch einige Trümpfe in der Hand. Einer davon heißt Oliver Bottini, und der wird am Dienstag in Neunkirchen seinen Politthriller „Einmal noch sterben“ vorstellen. Der in München lebende Autor, Jahrgang 1965, schildert darin den fiktiven Versuch, vor dem Irakkrieg die große Lüge über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen aufzudecken. Im Vorfeld der Lesung beantwortete uns Bottini aus der Ferne gern ein paar Fragen dazu wie auch zu seiner Arbeit generell.