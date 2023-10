Kreis Neunkirchen Von Kletterolymp bis Zeitungsmuseum

Los geht‘s am Dienstag, 24. Oktober, für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren mit einer Fahrt in die Kletterhalle „Boulder Olymp“ nach Bexbach, wie es in einer Mitteilung des Kreises weiter heißt. Nach einer einstündigen Anleitung können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre eigenen Fähigkeiten an den bis zu vier Meter hohen Kletterwänden austesten.