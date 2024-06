TuS Neunkirchen Fechter aus Neunkirchen und den USA sind seit 60 Jahren befreundet

„Du altes Haus!“, meint der eine. Darauf der andere: „Alles klar?“. Die beiden älteren Herren grinsen um die Wette. Beide waren Neunkircher Fechter, was sie später mit einem kurzen, temperamentvollen Scheinkampf unter Beweis stellen werden. So eng wie sie miteinander sind, unterscheidet die beiden Sportler doch etwas ganz Wesentliches: die Länge der Anreise zu diesem Termin im TuS-Gebäude Haspelstraße. Während Jürgen Kelm kaum mehr als zehn Minuten im Auto gesessen haben dürfte, musste Don Theye rund 7600 Kilometer überbrücken. Denn der 93-jährige Autor und Ex-Soldat lebt in Rapid City im US-Bundesstaat South Dakota.