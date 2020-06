Kreisvolkshochschule Neunkirchen : Faszienyoga per Online-Kurs

Neunkirchen Die Kreisvolkshochschule Neunkirchen bietet ab dem 15. Juni, montags von 18 bis 19.30 Uhr einen Online Faszienyogakurs in der vhs cloud an. Dirk Pukallus zeigt an zehn Abenden ein Ganzkörper-Bewegungstraining mit den drei Elementen Yoga, Engpassdehnung und Faszienrollmassage.

Das Training ist für jeden Fitnesszustand und jedes Alter geeignet. Der Kurs kostet 42 Euro.