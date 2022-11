Fastnachts-Termine im Kreis Neunkirchen 2022 / 2023 : Auftakt zur fünften Jahreszeit

Bald fliegen wieder die Konfetti. Die Fastnachtssession, die fünfte Jahreszeit, startet am 11.11. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Orden und Narrenkappen, neue närrische Regenten und alte Bekannte - die Karnevalsvereine in der Region starten in die Session. Die dauert heuer bis zum Aschermittwoch am 22.2.2023.

Neunkirchen

Der Neunkircher Karnevalsausschuss (NKA), Dachverband er Neunkircher Karnevalsvereine Die Daaler, Neinkerjer Plätsch, Rote Funken, Eulenspiegel, KUV Blau Gelb Wiebelskirchen, KKW Wellesweiler, Heijo Hopp – Die Scheib und Hangarder Brunnebutzer eröffnet die Session am 11. November, 20.11 Uhr, im Kulturhaus Wiebelskirchen.

Ordens- und Prinzenpaar-Empfang ist am Freitag, 6. Januar 2023, 20.11 Uhr im KEW Casino, Neunkirchen. Die Kindertanz-Veranstaltung findet am Dienstag, 14. Februar 2023, 16.11 Uhr, im Saarpark-Center, Neunkirchen statt. Stadtempfang und Schlüsselübergabe ist am Donnerstag, 16. Februar 2023, 16.11 Uhr, Rathaus, Neunkirchen. Zur Gemeinschaftssitzung laden die NKA-Vereine am Freitag, 17. Februar 2023, 20.11 Uhr, in die Neue Gebläsehalle, Neunkirchen. Rosenmontagumzug in Neunkirchen ist am Montag, 20. Februar 2023, ab 14.11 Uhr, von der Scheib bis zum Saarpark Center.

Hangard: Die Hangarder Brunnebutzer halten am Samstag, 20. November, 16 Uhr, ihre Mitgliederversammlung ab. Auch das Neunkircher Prinzenpaar kommt zu Besuch. Nach der Versammlung findet um 18 Uhr der interne Ordensempfang der Brunnebutzer statt. Zum Ordensempfang bittet der Vorstand bis 15. November um Anmeldung, E-Mail brunnebutzer-hangard@gmx.de.

Wellesweiler: Der Karnevals- und Kulturverein Wellesweiler (KKW) bringt mit dem Motto „Aus nei mach alt – de KKW so isser halt“ etwas Faasenachts-Nostalgie mit. Am Samstag, 12. November, ab 14.11 Uhr ist die Sessionseröffnung im katholischen Pfarrzentrum St. Johannes. Präsident Nicolas Schneider und die Narrenschar wecken die Faasenacht mit den Böllerschüssen der Wiwwelskerjer Schießbuwe. Mit dabei ist auch die vereinseigene Band Tinnitus. Eintritt frei. Es werden fünf Eintrittskarten für die Kappensitzungen 2023 verlost.

Ottweiler

Die Bürgergarde Ottweiler (BGO) plant für die Session 2022/2023: Samstag, 12. November, 18.11 Uhr, Eröffnung der Session, Untere Halle im Alten Weiher; Samstag, 19. November, 20.11 Uhr, Tillordensverleihung Schlosstheater Ottweiler; 4. Februar, 19.11 Uhr, Galasitzung Schlosstheater Ottweiler; 5. Februar, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag Schlosstheater Ottweiler; 16. Februar, 18 Uhr, Stadterstürmung; 19. Februar, 11.11 Uhr, Prinzenempfang Untere Halle im Alten Weiher. 20. Februar, 15.11 Uhr, Kinderfastnacht Schloßtheater Ottweiler; 21. Februar, 15.11 Uhr, Umzug in Ottweiler, anschließend närrisches Treiben Schlosstheater Ottweiler.

Der Karnevalsverein „So war noch nix 1847 Ottweiler“ besteht in der kommenden Session 176 Jahre – oder in der närrischen Variante: 16 x 11 Jahre. Startschuss ist am Freitag, 11. November, 19.11 Uhr, im katholischen Pfarrsaal Ottweiler zur Sessionseröffnung und Inthronisation. Geburtstagsparty mit DJ Sasha und Die Konsorten ist am Samstag, 26. November, ab 20.33 Uhr, im Schlosstheater, vorher Empfang für befreundete Vereine. Der Wachwechsel der Löffelgarde als Schutzmacht des Prinzen Karneval steht im Januar an. Weitere Termine: zwei Prunk- sowie eine Seniorensitzung, Kinderfastnacht, närrische Verhaftungen samt Schauprozess an Weiberfastnacht (Fetter Donnerstag), Truppenparade, Prinzenempfang und der Maskenball Oldie-Disco-Night im Februar.

Schiffweiler

Am Samstag, 12. November, um 19.11 Uhr wird im Bürgerhaus in Heiligenwald die fünfte Jahreszeit eröffnet. Die Karnevalsvereine Elleretze, KKV Landsweiler-Reden, HCV Die Flitsch und die IGS Stennweiler sorgen für ein buntes Programm. Die Gäste dürfen sich auf flotte Tänze, Büttenreden und Sketche freuen. Bei der Sessionseröffnung wird traditionell auch das Prinzenpaar des vergangenen Jahres verabschiedet. Karten gibt’s für drei Euro im Rathaus Schiffweiler.

Spiesen-Elversberg

Spiesen: Der KV Alleh Hopp Spiesen startet am Samstag, 12. November, um 20.11 Uhr, in die neue Session. Dazu lädt der Verein alle Faaseboze mit buntem Programm, Bekanntgabe des Sessionsmottos und Abdankung des alten und Inthronisierung des neuen Prinzenpaares in den Sitzungssaal des Rathauses in Spiesen ein.

Illingen

Sessionseröffnung mit einem Empfang von Vertretern der Illinger Karnevalvereine Knallerbsen, Eicherte und Ischele ist am Freitag, 11.11., um 11.11 Uhr, im Foyer der Illipse. Eine große Party wird in der Illipse an Fastnachtsamstag, 18. Februar 2023, Motto „SchlagerJeck – Kölle trifft Schlager“ mit den Barmherzigen Plateausohlen und mit Hey Kölle. Tickets gibt es im Kulturbüro und bei Ticket regional.