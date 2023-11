Fastnacht im Kreis Neunkirchen Session 2023/24 Aufwärmen für den Start in die närrische Session

Kreis Neunkirchen · Am 11.11. geht es los mit Alleh Hopp und Heijo Hopp. Die Fastnachtsvereine starten in die Session. Und die ist heuer kurz: Am 14. Februar ist Aschermittwoch. Also gilt es, sich beim Feiern ordentlich ranzuhalten. Hier die närrischen Termine im Kreis Neunkirchen im Überblick, soweit sie uns von den Vereinen gemeldet wurden.

08.11.2023 , 12:45 Uhr

Strahlendes Lächeln: Gardemädchen des So war noch nix Foto: Matthias Zimmermann