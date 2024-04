Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung „Mit dir verbringe ich die schönste Zeit meines Lebens“

„Wir suchen immer Menschen, die sich im Familienunterstützenden Dienst engagieren möchten“, informiert Michaela Schmitt. Um in diesem Bereich arbeiten zu können, müssen Bewerber einen Erste-Hilfe-Kurs und eine Hygieneschulung absolvieren sowie ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Für ihren Einsatz erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Ihre Arbeitszeit können sie sich in Absprache mit den Familien relativ frei einteilen. „Wer in diesem Bereich arbeiten möchte, sollte mit Herzblut dabei sein und Einfühlungsvermögen besitzen“, erklärt Michaela Schmitt. Bevor ein Helfer in einer Familie eingesetzt wird, klärt die Leiterin des FUD bei einem Besuch vor Ort, ob alles zusammenpasst. Anspruch auf die Leistungen des Familienunterstützenden Dienstes haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Pflegegrad. Wer möchte, kann das Angebot aber auch als Selbstzahler in Anspruch nehmen. Bei Bedarf unterstützt Michaela Schmitt auch gerne bei der Antragsstellung.