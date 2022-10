Fairer Handel : Sich anständig anziehen ist gar nicht so leicht

Models und Veranstalter der fairen Modenschau Foto: Jennifer Schmitt

Neunkirchen Faire Modenschau am Momentum in Neunkirchen machte auf das Thema Fairer Handel in der Textilindustrie aufmerksam.

Das Momentum – Kirche am Center beteiligte sich an der bundesweit stattfindenden Fairen Woche. Dieses Jahr lag der Fokus auf fairen Arbeitsbedingungen besonders der Arbeiter und Arbeiterinnen in Fernost, teilt Pastoralreferentin Jennifer Schmitt für das Momentum mit. Wer macht sich schon Gedanken darüber, wo seine Kleidung herkommt? Käufer und Käuferinnen in Deutschland freuen sich über billige Preise, aber wie kommt es dazu. Was nicht gefällt, wird entsorgt, es sind Millionen Tonnen Kleidung im Jahr.

Unter unfairen und äußerst schwierigen Arbeitsbedingungen werden zum Beispiel T-Shirts in Bangladesch, Indien, Pakistan hergestellt. Die Näherinnen dort haben wenige bis keine Rechte, sie müssen bis zu 100 Überstunden im Akkord machen, um das Existenzminimum ihrer Familie zu sichern. Im Baumwollanbau werden Kinder eingesetzt, Arbeiter und Arbeiterinnen kommen mit giftigen Chemikalien in der Färberei in Kontakt. Auf all diese Missstände will die Faire Woche aufmerksam machen. Das Momentum veranstaltete dazu eine etwas andere Modenschau. Laienmodels aus allen Generationen führten auf dem roten Teppich zu passender Musik Lieblingskleidungsstücke vor, die sie zum Teil schon über 20 Jahre besitzen.

Mit ihnen sind Erinnerungen und Geschichten verbunden. Sie zeigten so ihre Wertschätzung für Kleidung, sie wird gepflegt, repariert und modisch verändert. Lebendig durch diese Modenschau führte Martina Paulus, Seelsorgerin an der Marienhausklinik Kohlhof.

