Faire Woche : Faire Woche im Momentum-Kirche am Center

Faire Woche im Momentum-Kirche am Center

Neunkirchen Auch eine „faire“ Modenschau ist geplant am 29. September auf der Bliespromenade.

Das Momentum – Kirche am Center in Neunkirchen, Bliespromenade, beteiligt sich mit einem Angebotsprogramm an der bundesweit vom 23. September bis 1. Oktober stattfindenden Fairen Woche, teilt Pastoralreferentin Jennifer Schmitt mit. Das diesjährige Motto lautet „Fair steht dir – #Fairhandeln für Menschenrechte weltweit“.