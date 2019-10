Furpach : Autofahrer mit Hänger streift parkenden Wagen

Furpach Fahrerflucht in Furpach: In der Sebachstraße hat am Freitag gegen 17.05 Uhr ein Unbekannter, der mit einem Auto mit Hänger unterwegs war, ein geparktes Auto touchiert. Das teilt die Polizei Neunkirchen mit.

Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden. Der etwa 45-jährige Fahrer fuhr vom Parkplatz der evangelischen Kirchengemeinde in die Sebachstaße und streifte dabei das andere Auto. Sein Fahrzeug wies laut Polizeibericht Neunkircher Kennzeichen auf.